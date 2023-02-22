استشهاد فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، باستشهاد فلسطينيين وإصابة 36 شخصا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، باستشهاد فلسطينيين وإصابة 36 شخصا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

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