إصابة 25 فلسطينيا برصاص الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، أصيب 25 مواطنا بينهم 4 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مستشفى رفيديا الحكومى استقبل 20 إصابة بالرصاص الحى، بينها 4 إصابات خطيرة، واستقبل مستشفى نابلس التخصصى، إصابة حرجة بالرصاص الحى فى البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.