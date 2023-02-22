قتل شقيقته في القطرانة بأداة " راضة "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 فبراير 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج - : قالت مصادر أمنية ان شخصا اقدم اليوم الخميس على قتل قريبته بأداء حادة في منطقة القطرانة . أضاف المصدر إن الفتاة توفيت عفلى الفور . ويتم الآن التحقيق مع الجاني .

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