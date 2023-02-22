الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال أسير محرر من مخيم الجلزون الواقع شمال مدينة رام الله، فيما جرى اعتقال شقيقين من بلدة عناتا شمال شرقى القدس.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال أربعة فلسطينين، من ضمنهم أسير مُحرر، فى بلدة يطا فى جنوب محافظة الخليل الجنوبية.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك أسيرين مُحررين من مخيم نور شمس شرقى محافظة طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية.
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