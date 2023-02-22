الدوما الروسى: أمريكا دمرت الاستقرار الدولى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة دمرت الاستقرار الدولى بتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها بشأن قضايا الأمن العالمى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المقرر أن يبحث الدوما، اليوم الأربعاء مشروع قانون مقدم من الرئيس فلاديمير بوتين، لتعليق مشاركة موسكو فى معاهدة نيو ستارت، إذ قال بوتين - خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية "البرلمان بمجلسيه"، أمس الثلاثاء - إن "حلف شمال الأطلسى يتضمن دولا ذات ترسانة نووية، ليس فقط الولايات المتحدة، بل أيضا بريطانيا وفرنسا، وهذه الترسانة موجهة ضد روسيا"، مشيرا إلى أن بلاده تضع ذلك فى الاعتبار فى الظرف الراهن. وأضاف الرئيس الروسى: "نحن نعلق مشاركتنا فى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية والهجومية (ستارت ــ 3) مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنه فى حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل، أن أى حديث عن الإخلال بنظام الردع النووى من جانب روسيا غير صحيح".

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