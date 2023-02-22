العالم اليوم - "ماكنزي" تخطط لإلغاء 2000 وظيفة لخفض التكاليف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:20 صباحاً - تخطط شركة "ماكنزي اند كومباني" لإلغاء حوالي 2000 وظيفة، في واحدة من أكبر جولات الاستغناء عن الموظفين التي تقوم بها عملاقة الاستشارات الإدارية على الإطلاق.

وقالت بلومبرغ، إن الشركة المعروفة بوضع خطط تخفيض الموظفين لعملائها، تقوم بهذه الخطوة من أجل خفض التكاليف وإعادة هيكلة موظفيها.

ومن المقرر أن تمضي الشركة في خططها لتقليص الموظفين خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستطال فقط موظفي الدعم في الصفوف التي ليس لها اتصال مباشر مع العملاء.

وكانت الشركة شهدت نموا سريعا في عدد موظفيها خلال العقد الماضي ليصل إلى 45 ألفا، وقد كان هذا العدد 28 ألف موظف فقط قبل 5 سنوات، بحسب بلومبرغ.

وسجلت الشركة إيرادات قياسية في عام 2021 بلغت 15 مليار دولار وزاد هذا الرقم في في 2022، بحسب المصادر.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت شركات كبرى عديدة عن خطط لتقليص عدد الموظفين من أجل خفض التكاليف من بينها أمازون ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، وكذلك بنوك مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس.