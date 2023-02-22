العالم اليوم - رغم الهزيمة المرة.. صلاح يحقق رقما قياسيا ويعادل آخر

انتم الان تتابعون خبر رغم الهزيمة المرة.. صلاح يحقق رقما قياسيا ويعادل آخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:20 صباحاً - مُني ليفربول الإنجليزي بهزيمة ثقيلة بدت مفاجئة لكثيرين أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يمنع النجم المصري محمد صلاح من تحقيق رقما قياسي ومعادلة آخر.

وفي بداية المباراة تقدم ليفربول بهدفين، أحرزهما داروين نويز في الدقيقة الـ4 ومحمد صلاح في الدقيقة الـ 14، وبدا أن ليفربول قد حسم مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة قادا "ريمونتادا" الريال في قلب الطاولة على "الريدز" لتنتهي المباراة 5- 2 لصالح الفريق الملكي.

وإذا كان ريال مدريد قد خرج من المباراة منتصرا، فإن صلاح خرج منها بلقب أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف على المستوى القاري، متجاوزا النجم السابق ستيفن جيرارد.

ومع الهدف الذي حققه صلاح في المباراة، أصبح في حصيلته 42 هدفا، على المستوى القاري، بينما لدى جيرارد 41 هدفا.

وحقق صلاح هذه الأهداف خلال 5 مواسم، بينما استغرق الأمر 17 عاما من جيرارد.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر" بالإنجاز الجديد للنجم المصري.

وكتب: "ملكنا المصري وملكنا الأوروبي.. بكل بساطة مدهش".

وبات لدى صلاح 44 هدفا في مجمل مشاركته في البطولة (مع ليفربول وغيره)، متساويا في ذلك مع نجم منتخب ساحل العاج وتشلسي السابق ديدييه دروغبا، بوصفه أكثر مهاجم إفريقي إحرازا في البطولة.

وفي حال أحرز صلاح هدفا آخر في البطولة سيحطم الرقم القياسي الإفريقي فيها.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، سجّل صلاح 19 هدفا في 34 مباراة في كل المنافسات المحلية والقارية، 8 منها في دوري الأبطال، ليصبح هداف البطولة الأخيرة. حتى الآن.