العالم اليوم - الأعلى منذ 2016.. نحو مليون طلب لجوء للاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:20 صباحاً - قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن نحو مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2022، وهو ضعف عدد الطلبات المقدمة في العام السابق.

ووفقا لبيانات نشرتها اليوم الأربعاء وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فقد سجل حوالى 966 ألف طلب لجوء خلال العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الرقم يعد مستوى قياسيا منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأوضحت الوكالة أن هذه الطلبات التي تقدم بها خصوصا سوريون وأفغان، شهدت ارتفاعا يزيد على 50 % مقارنة بالعام 2021.

وأضافت أن هذا الارتفاع ناجم "جزئيا عن رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19" فضلا عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.