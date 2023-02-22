«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الإدارة العسكرية بخيرسون جنوب أوكرانيا كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة فى الإقليم، ما تسبب فى انقطاع إمدادات الكهرباء عن العديد من البلدات.

وذكرت الإدارة فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القوات الروسية قصفت على مدار الليلة الماضية البنية التحتية للطاقة فى منطقة خيرسون، وبسبب الأضرار التى لحقت بخطوط الطاقة، لا يوجد مصدر طاقة فى العديد من البلدات، وفى الإجمالى أصبح هناك 804 أسر بدون كهرباء.