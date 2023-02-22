هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب فلسطين

جدة - نرمين السيد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بأراضى عام 48.



جدة - نرمين السيد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بأراضى عام 48. واستمرت الهزة الأرضية، بحسب مراكز رصد جيولوجية، 10 ثوان، وضربت على عمق 18 كيلومتر شرق البحر الأبيض المتوسط.

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