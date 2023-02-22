«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن عودة الحياة لـ أهوار العراق بعد الجفاف

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "أعاد موسم الأمطار خلال الشهرين الماضيين الحياة إلى أهوار العراق جنوب البلاد، بعد أن ضرب جفاف قاحل المنطقة، ويزور سياح من جميع أنحاء العراق المنطقة منذ ذلك الحين للاستمتاع إلى المشاهد الخلابة وتذوق الأطعمة التقليدية، حيث يعتمد السكان الذين يعيشون فى هذه المنطقة على الزراعة والرعى".

وقالت إحدى السائحات: "الحياة مختلفة حقا، أنا متأكدة من أن حياة هؤلاء الناس مغامرة، وكل يوم لديهم تحدٍ جديد للتغلب عليه".

وأوضح التقرير: "وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، واجهت الأراضى الرطبة العام الماضى أسوأ نقص فى المياه العذبة التى تتدفق من نهر دجلة فى 40 عاما، لكن وفرة المياه خلال شهرين الماضيين أعادت إحياء المنطقة".

وأشار أحد الصيادين، إلى أنه بعد هطول الأمطار الفترة الأخيرة والفيضانات، رجعت المياه إلى مجاريها ورجعت الطيور والجاموس وجزء من المهاجرين خارج المحافظة، واليوم هو بداية عطلة نصف العام، وفيه تزيد الحركات السياحية من كل مكان، عراقيين وغير عراقيين، وأشحاص من داخل المحافظة نفسها.

وتابع التقرير: "يأتى العديد من السياح من أنحاء البلاد إلى الأهوار لقضاء اليوم، واستكشاف النظام البيئى الفريد فى زوارق صغيرة تتدفق عبر المياه الرائقة، والأنهار التى تغطى المنطقة الشاسعة هناك".