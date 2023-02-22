روسيا: العالم على حافة حرب عالمية.. ومستمرون فى الالتزام بمعاهدة ستارت

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا مؤشرات على تغيير سلوك واشنطن للأفضل، مضيفة "لقد أصبح لدينا خبرات بمجال الردع النووى".
وتابعت الخارجية الروسية، بالقول إن "العالم أصبح على حافة حرب عالمية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن أمس، تعليق مشاركة بلاده فى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت 3) مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بوتين - خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية "البرلمان بمجلسيه"، أمس الثلاثاء - إن "حلف شمال الأطلسى يتضمن دولا ذات ترسانة نووية، ليس فقط الولايات المتحدة، بل أيضا بريطانيا وفرنسا، وهذه الترسانة موجهة ضد روسيا"، مشيرا إلى أن بلاده تضع ذلك فى الاعتبار فى الظرف الراهن.
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