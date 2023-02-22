«القاهرة الإخبارية» تكشف أبرز نقاط حديث بايدن فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "زيارتان تحملان فى طياتهما رسائل قوية فى توقيت بالغ الحساسية، فمع قرب حلول الذكرى الأولى للحرب، حل الرئيس الأمريكى جو بايدن ضيفا على أوكرانيا وبولندا، ليؤكد أنه لا تراجع عن دعم كييف حتى انتصارها على روسيا".

وأضاف: "أمام حشد تجمع بالقلعة الملكية فى العاصمة البولندية وارسو، وجه بايدن خطابا ركز خلاله على مساندة واشنطن والحلفاء الدائمة للأوكرانيا بكل الطرق، وعلى جميع الأصعدة، معتبرا أن الهجوم الروسى على أوكرانيا كان بمثابة اختبار لكل الديمقراطيات فى العالم".

وتابع: "إشارات قوية بعث بها بايدن حين قال إن أوكرانيا لن تكون أبدا معركة تنتصر فيها روسيا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الهجوم الروسى على أوكرانيا أثبت قوة حلف شمال الأطلسى أكثر من أى وقت مضى".

واستطرد: "بايدن أعلن أيضا فى خطابه عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا سيتم الكشف عنها خلال أيام، متعهدا بمحاسبة روسيا على ما وصفه بجرائم الحرب التى ارتكبتها فى أوكرانيا".

وأشار: "وفى رسالة طمأنة إلى الروسيين أكد بايدن أن الغرب لا يتآمر لتدمير ومهاجمة بلادهم. عسكريا وسياسيا تسعى الولايات المتحدة لهزيمة روسيا وتشديد الضغط عليها مع دخول عمليتها العسكرية عامها الثانى مع تلاشى الآمال فى وجود حل سلمى للأزمة".