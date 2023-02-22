الأمم المتحدة: مقتل 8 آلاف مدنى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت المفوضية، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه أصيب أكثر من 13 ألفا بجروح، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب من المدنيين إلى أكثر من 21 ألفا.

وقال المفوض السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الأرقام الأخيرة "تكشف الخسائر والمعاناة التى لحقت بالمواطنين منذ بدء الهجوم المسلح الروسى فى 24 فبراير من العام الماضى".

وأضاف "بياناتنا ليست سوى غيض من فيض .. الخسائر فى صفوف المدنيين لا تحصر .. وسط نقص الكهرباء والمياه خلال أشهر الشتاء الباردة، هناك ما يقرب من 18 مليون شخص فى حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، فضلا عن تعطّل أنظمة التعليم والصحة".

وتابع "من بين القتلى البالغ عددهم 8000، 487 طفلاً على الأقل".