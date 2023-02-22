العالم اليوم - هزة أرضية في البحر.. شعر بها سكان لبنان وفلسطين وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 10:23 صباحاً - وقعت هزة أرضية، صباح الأربعاء، أسفل البحر الأبيض المتوسط وشعر بها سكان لبنان وفلسطين وإسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلا عن المركز الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة (8:01) صباحا بالتوقيت المحلي (6:01 بتوقيت غرينتش) في البحر، قبالة شواطئ جنوب لبنان.

وأضافت أن مركز الهزة كان يبعد 61 كيلومترا من صيدا وقوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن سكان الضفة الغربية شعروا بالهزة التي استمرت 10 ثوان.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الهزة، التي شعر بها سكان الدولة العبرية.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت إغلاق المدارس والجامعات، الثلاثاء، بعد هزة أرضية وقعت مساء الاثنين وشعر بها سكان عدد من دول المنطقة.

والزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، بلغت قوته 6.4 درجة، وتسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في تركيا التي ضربها قبل نحو أسبوعين زلزال مدمر امتدت آثاره إلى سوريا وراح ضحيته عشرات الآلاف.