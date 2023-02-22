زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرق البحر المتوسط قبالة سواحل لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 09:29 صباحاً - أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل عن رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في أعماق شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل لبنان.

كما أكد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.2 استمرت 10 ثوان، ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الجنوبي للبنان وتبعد 75 كم عن مركز العاصمة بيروت.

وقال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن الهزة ضربت منطقة الجليل الأعلى ونابلس.

وشعر سكان العاصمة اللبنانية ومدينة صيدا بالهزة القوية التي استمرت لعدة ثواني.

كما شعر الفلسطينيون بالهزة الأرضية في مناطق شمال الضفة الغربية.