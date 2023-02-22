جدة - نرمين السيد - وكان قائد مجموعة السفن الروسية المشاركة فى المناورات البحرية مع الصين وجنوب إفريقيا أوليج جلادكى، أكد فى وقت سابق أن الهدف من المناورات مع بكين وجوهانسبرج هو تبادل الخبرات والمهارات للتدريب على مواجهة أى تحديات أمنية.
يذكر أن المناورات البحرية (روسية - صينية - جنوب إفريقيا) المشتركة تتواصل قبالة سواحل جنوب إفريقيا وتستمر حتى 27 فبراير الجارى بمشاركة الفرقاطة الروسية "الأميرال جورشكوف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفينة حربية روسية تصل جنوب إفريقيا لإجراء مناورات عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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