سفينة حربية روسية تصل جنوب إفريقيا لإجراء مناورات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وكان قائد مجموعة السفن الروسية المشاركة فى المناورات البحرية مع الصين وجنوب إفريقيا أوليج جلادكى، أكد فى وقت سابق أن الهدف من المناورات مع بكين وجوهانسبرج هو تبادل الخبرات والمهارات للتدريب على مواجهة أى تحديات أمنية.

يذكر أن المناورات البحرية (روسية - صينية - جنوب إفريقيا) المشتركة تتواصل قبالة سواحل جنوب إفريقيا وتستمر حتى 27 فبراير الجارى بمشاركة الفرقاطة الروسية "الأميرال جورشكوف".