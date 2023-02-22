محلل سياسى للقاهرة الإخبارية: انتصار روسيا يعنى غزوا صينيا محتملا لتايوان

ويرى توفيق حميد، المحلل السياسى الأمريكى، أن تايوان لديها خوف شديد من الطموح الصينى فى المستقبل لأنها تتوقع فى حالة تحقيق انتصار روسى فى الأزمة الأوكرانية سنكون أمام غزو صينى محتمل.
وقال حميد فى مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إلى تايوان بمثابة إعادة ترتيب للأوراق، خصوصًا أن أمريكا لا تريد استفزاز الصين خاصة أنها تدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا.
وتوقع المحلل السياسي، أن واشنطن تسعى لتأسيس تحالف على غرار حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى قارة آسيا حتى تصعّب على الصين قرار السيطرة على تايوان.
وفى تقدير توفيق حميد والكثير من المحللين، أكد أن جمهورية الصين تعلم تمامًا أن دخول تايوان ليس سهل المنال سواء اقتصاديًا أو عسكريًا، موضحًا أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكى تأتى فى اتجاه الضغط على بكين حتى تكون محايدة فى الأزمة "الروسية - الأوكرانية" فى مقابل عدم تصعيد ملف تايوان.
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