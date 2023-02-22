ولى عهد الدنمارك وزوجته يزوران دولة آسيوية.. الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت ذلك وزارة الشئون الخارجية بـ الهند، مشيرة إلى أن زيارة ولى عهد الدنمارك وزوجته ستستغرق خمسة أيام، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الحالى والثانى من مارس المثبل.
وذكرت الخارجية الهندية - فى بيان اليوم بهذا الشأن - أن هذه تعتبر أول زيارة يقوم بها الأمير وقرينته للهند خلال عشرين عاما، وأنهما سيقومان بهذه الزيارة تلبية لدعوة من نائب الرئيس الهندى "جاجديب ذانخار" وسيرافقهما وزير الشئون الخارجية الدنماركى لارس لوك راسموسين ووزير البيئة ماجنوس هيونيك ووزير شئون المناخ والطاقة والمرافق لارس أجارد، بالإضافة إلى مسئولين كبار ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال.
وجاء فى البيان أن ولى العهد الدنماركى سيجتمع مع نائب الرئيس الهندى، وسيزور الرئيسة الهندية دروبادى مورمو.
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