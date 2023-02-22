زيلينسكى: تهديدات بوتين باستئناف التجارب النووية مجرد «ترهيب»

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى فى كييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق باستعداد روسيا للتجارب النووية، فإن هذا يحدث طوال الوقت، وحقا لم يعد أحد يهتم بعد الآن".

وأضاف: "مع الأسف فإن ممثلى الكرملين يتواصلون بالفعل على أنهم إرهابيون"، قائلا: "الاختلاف الوحيد هو أن الإرهابيين يرتدون أقنعة، وفى روسيا لم يعودوا يخفون وجوههم".

وردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، أجاب زيلينسكى بالنفى، لأن الجيش الروسى فى نفس الوقت كان يشن ضربات على خيرسون.

وتابع الرئيس الأوكرانى، قائلا: "لقد استمر خطاب بوتين حوالى ساعتين، وكان الجيش الروسى يهاجم ويدمر البنية التحتية ويقتل شعبنا لمدة ساعة".

يشار إلى أن بوتين قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، وقال أيضًا إنه إذا اختبرت الولايات المتحدة أنواعًا جديدة من الأسلحة النووية، فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه.