زيلينسكى ورئيسة وزراء إيطاليا يوقعان إعلانا مشتركا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وونشر موقع الرئيس الأوكرانى على الإنترنت بيانا مشتركًا، أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أمس الثلاثاء، على أن زيلينسكى وميلونى يجددان التأكيد على دعمهما الدائم لمبادئ القانون الدولى وحرمة الحدود وحق كل دولة فى اختيار مسارها وترتيباتها الأمنية، مع الاستعداد للبقاء ملتزمين تمامًا بسياسة عدم الاعتراف بضم أراضى أوكرانيا بشكل غير قانونى من قبل روسيا.

كما شدد الطرفان على أهمية الجهود المتواصلة التى تبذلها أوكرانيا لمواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود وإطلاق برنامج الحبوب من أوكرانيا الإنسانى، بهدف تعزيز الأمن الغذائى العالمى.

وبحسب الإعلان، ستواصل إيطاليا تعزيز الدعم السياسى والمادى القوى والفعال الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى والحلفاء لأوكرانيا بهدف ضمان قدرتها على الدفاع بشكل فعال عن أراضيها برا وبحرا وجوا.

وأكدت إيطاليا وأوكرانيا التزامهما بتعزيز الجهود المشتركة لضمان مزيد من التقدم نحو تنفيذ معايير الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وأكد الطرفان أيضا، بحسب الإعلان المشترك، القرار السيادى لأوكرانيا بشأن عملية السلام وأبرزا دعمهما لقمة سلام عالمية تعقد عندما تسمح الظروف بذلك.

من جانبها، أعربت إيطاليا عن استعدادها للعب دور رئيسى فى إعمار أوكرانيا- لا سيما من خلال منصة تنسيق المانحين متعددة الوكالات المتفق عليها بين أوكرانيا ومجموعة الدول السبع والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين الآخرين- بما فى ذلك من خلال الخبرة الكبيرة والمعترف بها جيدًا من شركاتها فى القطاعات الحيوية والتعاون لضمان عملية شفافة وشاملة وموجهة نحو الإصلاح.

وأكدت إيطاليا وأوكرانيا التزامهما بالتنسيق الوثيق بشأن هذه القضايا من خلال تكثيف المشاورات الثنائية.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى قد وصلت إلى أوكرانيا فى زيارة رسمية فى وقت سابق من اليوم.