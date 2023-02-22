روسيا تنفى شائعة بشأن العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية بيانًا أصدرته الوزارة، مؤكدة فيه تقديم كل الدعم اللازم للوحدات المهاجمة تعقيبا على التصريحات بشأن بعض مصادر المعلومات التى تزعم منع الإمدادات من الذخائر عن وحدات هجومية متطوعة تعمل فى تحرير مدينة أرتيوموفسك فى جمهورية دونيتسك الشعبية.
وشددت الدفاع الروسية على أن تلبية طلب الوحدات الهجومية على الذخائر تتم فى أقل وقت ممكن.
وأكدت أن قيادة القوات الروسية فى منطقة العملية العسكرية الخاصة "تولى أولوية لتزويد المتطوعين ورجال الوحدات الهجومية بكل ما يحتاجون إليه".
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