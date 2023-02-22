مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين من بعثة الأمم المتحدة فى مالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام السنغاليين العاملين فى مالى، لقوا مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر اصطادم عربتهم بعبوة ناسفة.





ونشر موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، بيانًا ذكر أن الحادث وقع بالقرب من قرية سونجوبيا، وسط مالى، حيث كانت قافلة الإمدادات متوجهة إلى قاعدتها فى سيفارى.

وأدان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما)، القاسيم وانى، الهجوم وقدم تعازيه لأسر وزملاء الجنود المتوفين.

وقال "هذا مثال مأساوى آخر لتعقيد بيئتنا العملياتية والتضحيات التى قدمها المجتمع الدولى من أجل السلام فى مالى".

جدير بالذكر أنه أثناء تجديد التزام مينوسما بالعمل من أجل السلام فى مالى، أشار وانى إلى أن الهجمات على قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولى..

وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود للتعرف على مرتكبى الأعمال العدائية ضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى وتقديمهم للعدالة.