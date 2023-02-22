بايدن يجدد التأكيد على الدعم الأمريكى لسيادة هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، جاء ذلك خلال لقاء بايدن نظيرته المولدوفية مايا ساندو فى العاصمة البولندية وارسو. وسلط بايدن الضوء على المساعدة الأمريكية المستمرة لمساعدة مولدوفا لتعزيز مرونتها السياسية والاقتصادية بما فى ذلك أجندة الإصلاح الديمقراطى وأمن الطاقة ومعالجة تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وكان بايدن قد وصل وارسو بعد زيارة مفاجئة لكييف حيث التقى نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إظهارا لدعم واشنطن لأوكرانيا فى ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة على أوكرانيا.

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