وفاة عامل وإصابة 8 آخرين فى حريق ضخم بـ جبل لبنان

جدة - نرمين السيد - وأكدت المديرية العامة للدفاع المدنى بـ لبنان أنها تمكنت من إنفاد 21 عاملاً عن سطح مبنى المصنع بمساندة سلم الإنقاذ الخاص بفوج إطفاء بيروت، بالإضافة إلى سحب جثة احد العمال من داخل المصنع ونقله إلى مستشفى سبلين الحكومى.

وأوضحت أنه تم نقل 8 مصابين من داخل المصنع بينهم اثنين بحال خطرة جداً، وذلك بخلال إصابات أخرى تم نقلها بواسطة جهات مختلفة.