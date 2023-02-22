الأمم المتحدة تدعو واشنطن وموسكو للاستئناف الفورى لمعاهدة ستارت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة الحرة الأمريكية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء أمس الثلاثاء: "كان موقف الأمين العام واضحا دائما، يجب على الولايات المتحدة وروسيا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت 3 على الفور".

وأضاف أن معاهدة "ستارت 3" والمعاهدات الثنائية اللاحقة بشأن خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة ضمنت ليس فقط أمن هذه الدول، ولكن أمن المجتمع الدولى بأسره.