الأمم المتحدة: مقتل 8 آلاف مدنى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ما يزيد عن 13 ألف شخص أصيبوا بجروح، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب من المدنيين إلى أكثر من 21 ألفا.

وأضاف المفوض السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الأرقام الأخيرة "تكشف الخسائر والمعاناة التى لحقت بالناس منذ بدء الهجوم المسلح الروسى فى 24 فبراير من العام الماضى".

وتابع: "بياناتنا ليست سوى غيض من فيض.. الخسائر فى صفوف المدنيين لا تحصر.. وسط نقص الكهرباء والمياه خلال أشهر الشتاء الباردة، هناك ما يقرب من 18 مليون شخص فى حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، فضلا عن تعطّل أنظمة التعليم والصحة". وتابع "من بين القتلى البالغ عددهم 8000، 487 طفلاً على الأقل".