الصومال.. مقتل 10 مدنيين فى هجوم لحركة الشباب الإرهابية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة، قالت حكومة مقديشو فى بيان إن عناصر من حركة "الشباب" هاجموا قرابة الساعة 15:00، منزلا فى منطقة عبد العزيز فى شمال العاصمة، مشيرة إلى أن 10 مدنيين قتلوا وجرح ثلاثة آخرون.
وأوضحت السلطات أن قوات الأمن الصومالية "أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المبانى المجاورة"، معلنة مقتل 4 عناصر فى حركة الشباب.
وكانت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 42 عنصرًا إرهابيًا من "ميليشيات" مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى بنيران قوات الجيش الصومالى، بالتعاون مع "المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين" بمحافظة شبيلى الوسطى.
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