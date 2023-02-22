الكرملين يعلق على زيارة بايدن إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن زيارة بايدن إلى أوكرانيا ليست حدثًا استثنائيًا من شأنه أن يؤثر على الشؤون الروسية المحلية.

جاء ذلك فى رد لبيسكوف عندما سُئل، خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية، عما إذا كان على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إجرى بعض التغييرات السياسية فى ضوء زيارة بايدن الأخيرة إلى كييف.

وقال المتحدث: "دعونا نبقى سياديين ولا ننتبه إلى أى شيء.. دعونا نستمر فى اعتبار أن الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا هى أنفسنا وأجندتنا".

وشدد بيسكوف على أن موسكو مع ذلك "تراقب عن كثب" زيارة الرئيس الأمريكى إلى كييف، وستراقب أيضًا زيارته إلى بولندا اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن بايدن زار كييف، الإثنين، ولم تكن الزيارة مفاجئة فحسب، بل ظلت سرية حتى اللحظة الأخيرة.ويزور الرئيس الأمريكى حاليا بولندا، حيث من المقرر أن يجتمع بنظيره البولندى أندريه دودا وزعماء بلغاريا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا.