القاهرة الإخبارية.. بايدن: ندافع عن الديمقراطية وحق أوكرانيا فى العيش بحرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى كلمة خلال زيارته لبولندا، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو سيظل متحدًا للدفاع عن سيادة أوكرانيا ضد روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والناتو وقفوا صامدين أمام العملية العسكرية الروسية.

وأوضح الرئيس الأمريكى أننا ندافع عن الديمقراطية وحق أوكرانيا فى العيش بحرية، لافتًا إلى أن حلف الناتو أصبح أكثر قوة واتحادًا أكثر من أى وقت مضى.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل أن تكون أوروبا مستقلة عن مصادر الطاقة الروسية، داعيًا كل الحلفاء التمسك بالقوة إزاء ما يجرى فى أوكرانيا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسى عانى من خسائر وإخفاقات خلال تلك العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن رهان بوتين على انقسام حلف الناتو فشل.

وشدد بايدن على أن أوكرانيا لن تكون نصرًا لروسيا ما دفعنا لضمان أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لتدمير روسيا.

ونوّه بايدن إلى أن هناك أكثر من 150 دولة ستوّرد الأسلحة والذخيرة للقوات الأوكرانية، وأن القوات الروسية خسرت معركتها وأكرانيا ستظل حرة.

واختتم بايدن أن بوتين اختار الحرب، وإذا توقفت روسيا عن الغزو فستنتهى الحرب، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تسببت فى أزمة غذائية عالمية.