رئيسة وزراء إيطاليا: سنقدم كل الدعم لأوكرانيا ضد العدوان الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا، فى تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن أوكرانيا فازت بكفاحها من أجل هويتها الوطنية والدفاع عن وطنها ضد الغزو الروسى.
وتابعت، أن العدوان الروسى على كييف لن يستمر وسنعمل على إيقافه بكل الطرق.
وأوضحت ميلونى أن لجنة العلاقات الخارجية الإيطالية، وافقت على الإجراءات القانونية فى عملية الدفاع عن أوكرانيا وتقديم الدعم الكامل لإيقاف المذابح الروسية.
ولفتت إلى أن منح إيطاليا طائرات مقاتلة لأوكرانيا أمر غير مطروح للنقاش، ونعمل على تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوى.
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