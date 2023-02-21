النقد العربى: الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا أثرتا بشكل كبير على التضخم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالرحمن الحميدى، رئيس صندوق النقد العربى، إن التطورات فى أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد جائحة كورونا، وأثرت بشكل كبير على الأسعار والسلع الغذائية المهمة، وبالتالى ارتفاع التضخم.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ظهور الأزمة تلو الأخرى فى ظل اقتصاد سيستمر بالتعامل الأزمات، وأصبحت فترات الأزمات قصيرة مقارنة بالسابق، لذلك فمن المهم أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على حاجة كل دولة على حده». وتابع: «وزارات المالية فى الدول العربية والبنوك المركزية فى الدول العربية قامت بجهود جيدة، ودخلنا هذه الأزمة وكان القطاع المصرفى فى وضع قوى جدا، واستطاع أن يمتص جزءا من آثار هذه الأزمة، وأن يستمر فى دعم القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى لها دور كبير فى عملية التوظيف، واستطاع أن يعيد جدولة الإقراض نتيجة ما يتمتع به من ملاءة مالية».

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