مقتل 51 جندياً في كمين شمال بوركينا فاسو

مقتل 51 جندياً في كمين شمال بوركينا فاسوارتفعت حصيلة قتلى الكمين الأخير الذي وقع في منطقة الساحل شمال بوركينا فاسو إلى 51 جنديا على الأقل مع العثور على المزيد من الجثث وسط استمرار عمليات البحث.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الكمين استهدف وحدة عسكرية بين ديو وأورسي في محافظة أودالان يوم الجمعة الماضي، وفقا للتقارير الأولية للجيش، التي أعطت تقديرات أولية للخسائر بثمانية قتلى وثلاثة جرحى والعديد من المفقودين بين الجنود.

وأضاف المصدر نفسه: إن نحو 60 إرهابيا قتلوا خلال هجوم جوي مضاد

وأشار الجيش في تحديث جديد إلى أنه بحلول نهاية يوم الاثنين، تم العثور على 43 جثة أخرى، ليصل العدد المؤقت للقتلى إلى 51 جنديا.

وأفاد البيان الجديد بأن العمليات مستمرة مع تكثيف العمليات الجوية، حيث تم تحييد مائة إرهابي وتدمير معداتهم.. مضيفا أن هذا الرقم يضاف إلى 60 إرهابيا تم تحييدهم منذ بداية الهجوم المضاد.

وتواجه بوركينا فاسو تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأُجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.