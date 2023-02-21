اعتقال أكثر من 400 فلسطيني منذ بداية العام
أعلنت محافظة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل العدو الصهيوني في المحافظة، بلغت منذ بداية العام الجاري 400 معتقل مقدسي.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، قوله: إن هذا يعد تصعيدًا خطيرًا بالمقارنة بأعداد معتقلي نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الرفاعي، أن قوات العدو وسعت من حملات الاعتقال ضد نشطاء وشبان القدس على إثر العصيان المدني الذي نفذ في مناطق عدة من محافظة القدس قبل يومين.
ولفت إلى تصاعد حالات الاعتقال الجماعية التي تقوم بها أجهزة العدو الصهيوني الأمنية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزامن عيد الفصح اليهودي مع الأسبوع الثالث منه، حيث تقوم باعتقالات احترازية قبل هذا الموعد من كل عام.
واعتبر الرفاعي أن تصاعد حالات الاعتقال ضد الشبان المقدسيين، تأتي استمرارًا للسياسة الممنهجة التي تتبعها حكومات العدو المتعاقبة من أجل الضغط على شبان المدينة المقدسة لتفريغها من أهلها الأصليين، في محاولة مستميتة لتهويدها وإحلال المستوطنين مكانهم.
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