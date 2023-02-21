بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها فى نيو ستارت قرار غير مسؤول

جدة - نرمين السيد - علق أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الثلاثاء، على قرار تعليق روسيا مُشاركتها فى معاهدة للحد من الأسلحة النووية، مُشيرًا إلى أنه قرار غير مسؤول، وأن الولايات المتحدة ستُراقب ما ستفعله موسكو عن كثب.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" كان قد أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى خطاب اليوم، أن روسيا علقت عضويتها فى اتفاقية "ستارت".

وقال للنواب: "فى هذا الصدد، أجد نفسى مُضطرًا لإعلان تعليق مُشاركة روسيا فى معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وتم التوقيع على المعاهدة فى عام 2010، من قبل الرئيس الأمريكى آنذاك، باراك أوباما، ونظيره الروسى، ميدفيديف، ووضعت الاتفاقية قيودًا على نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية، من قبل الولايات المتحدة وروسيا، إذ يشترط ألا يتجاوز عدد الرؤوس الحربية النووية فى كل جانب 1550 رأسًا، ويجب ألا يتجاوز عدد منصات الإطلاق الاستراتيجية 700.

تم التوقيع على الاتفاقية رسميًا فى الأسبوع الأول من فبراير 2011، بعد أن صدق عليها الكونجرس الأمريكى، ديسمبر 2010، ومن قبل الدوما الروسى، فى يناير 2011، وكانت الاتفاقية صالحة لمدة 10 سنوات؛ لتنتهى فى 5 فبراير 2021.

كانت المُعاهدة آخر عملية لضبط الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، بعد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، عام 2002، التى انقضت مع دخول معاهدة "ستارت" الجديدة حيز التنفيذ.