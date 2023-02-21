العالم اليوم - فيديو.. جسم حديدي كروي مجهول يثير الذعر في اليابان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. جسم حديدي كروي مجهول يثير الذعر في اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:18 مساءً - في أحد شواطئ مدينة هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا اليابانية تحديدا، كشفت السلطات اليابانية عن العثور على جسم كروي الشكل غير معروف.

ومنعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم البرتقالي الذي يبلغ قطره 1.5 متر.

وتم اكتشاف الكرة على الشاطئ في منطقة تسوبوي في مدينة هاماماتسو من قبل أحد السكان المحليين، الذي اتصل بالشرطة وأبلغها بذلك.

ويعمل المتخصصون على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.