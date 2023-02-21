مراسل القاهرة الإخبارية: الاقتصاد الروسى استطاع أن يُواجه العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مشيك" أن بوتين أكد أن بحر آزوف أصبح بحرًا روسيًا داخليًا، مُؤكدًا سيطرة روسيا على المناطق الجديدة التى تم ضمها للأراضى الروسية.
وتابع أن هناك العديد من الموانئ التى تمت السيطرة عليها من قبل الجيش الروسى، مُشيرًا إلى أن "بوتين" أكد خلال حديثه على تطوير البنية التحتية فى المقاطعات الأربعة الروسية التى تقع داخل الأراضى الأوكرانية، والتى أصبحت أراضى روسية أبدية، بحسب تأكيدات الرئيس الروسى.
وأشار إلى أن بوتين أكد أن الاقتصاد الروسى استطاع أن يُواجه العقوبات الغربية، لافتًا إلى أن الرئيس الروسى حمّل مسؤولية أزمة الغذاء والطاقة فى العالم للدول الغربية.
وذكر أن بوتين صرح بأن القوات الأوكرانية كانت تنوى الهجوم على منطقة الدونباس العام الماضى، وهو ما دفع روسيا لاستباق هذا الأمر والقيام بالعملية العسكرية؛ لحماية سكان منطقة الدونباس.
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