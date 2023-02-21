تحطم سفينة شحن قرب السواحل الروسية
تحطمت سفينة شحن قادمة من جزر القمر، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية ، وعلى متها 11 شخصا، جميعهم مواطنون روس.
وذكرت قناة "روسيا اليوم " انها وثقت مقطع فيديو صوره شهود العيان، لحظة تحطم السفينة التي حملت علم جزر القمر إلى نصفين وغرقها، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، الروسية.
وتشير البيانات الأولية إلى أن السفينة تحطمت جراء وقوع حالة طوارئ، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتوجه رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث فورا، وجار العمل على تحديد مصير طاقم السفينة.
ووفقا لهيئة النقل البحرية الروسية، كانت السفينة محملة بـ 3.5 ألف طن من الرخام.
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