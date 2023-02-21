تركيا تسجل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 06:29 مساءً - زلزال تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

وأوضحت "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.

تسجيل 90 هزة ارتدادية في تركيا

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجات.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" إلى وفاة 6 أشخاص جراء الزلزال، وإصابة 294 شخصا بينهم 18 بحالة خطيرة، لافتا إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلا إلى المنطقة من أجل المواطنين، واستمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوا وبرا.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش (جنوب تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

ولفتت تقارير اخبارية إلى أن معظم السكان غادروا هطاي وسط مخاوف شديدة من تكرار الزلازل، في حين أفادت السلطات البلدية إلى تلقيها عدة تقارير عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال الأخير، مؤكدة أن العمل جار من قبل فرق الإنقاذ من أجل الوصول إليهم.

زلزال هاتاي

ومساء أمس أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني بمقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".

وبعد دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 ريختر المنطقة، وتبعته هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.