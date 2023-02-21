الناتو يعلق على قرار روسيا بتعليق مشاركتها فى معاهدة «نيوستارت»

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية اليوم عن تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة " نيو ستارت" وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

وتم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها فى 3 يناير 1993، والمعاهدة هى مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التى تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.

وخلال خطابه اليوم أمام الجمعية الفيدرالية، نوه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتفكير بعض الشخصيات فى واشنطن فى إمكانية إجراء تجارب لأسلحتهم النووية، مؤكدا أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة "روس آتوم" فى المقابل أن يكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولا.