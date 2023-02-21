العالم اليوم - منزل تراثي بالبصرة يتيح للعراقيين تجربة ثقافية ووجبات مميزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 06:22 مساءً - في زوايا منزل تراثي قديم، يتيح متحف ومطعم الحسون في البصرة بالعراق، لزواره تجربة ثقافية فريدة، من خلال تذوق وجبات مميزة، بجانب مئات القطع الأثرية القديمة واللوحات التي تزين جدران هذا المتحف.

وبدمجه بين الملمح التراثي والترفيه، كان صادق الحسون، صاحب المشروع، يفكر في مفهوم جديد لجذب السياح من أنحاء العراق، لاستكشاف حياة الأجداد وأدواتهم.

وقال صادق الحسون، صاحب متحف الحسون: "عملت هذا المطعم بهذه الفكرة بهدف الجذب السياحي".

هذا المنزل التراثي يتكون من مبانٍ عثمانية، تشتهر بالنقوش الخشبية على الشرفات والنوافذ والأسقف.

وأوضح الحسون أنه عمل على تجديد المنزل على ما كان عليه عندما تم بناؤه أول مرة.

والمطبخ التراثي يقدم وجبات تقليدية خاصة بالثقافة العراقية، فهو متخصص في تقديم وجبات تميزت بها البصرة.

متحف الحسون تم افتتاحه قبل عامين، وتم توسعته ليضم مطعما بعد عام على افتتاحه.