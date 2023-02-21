العالم اليوم - فيديو لتمساح يهاجم "درون".. وتدخل المصور ينقذ الطائرة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لتمساح يهاجم "درون".. وتدخل المصور ينقذ الطائرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:18 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهجوم تمساح على طائرة "درون" تمكنت من الإفلات من فكيه.

وبينما كان مصور الفيديو يحاول تصوير التمساح عن قرب، باستخدام طائرة "درون"، انقض الحيوان على الكاميرا محاولا تحطيمها بفكيه.

ورغم القفزة الرشيقة التي قام بها التمساح، إلا أن "الدرون"، تمكنت من الهروب في اللحظة الأخيرة.

وحسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس"، فإن المقطع صوّر في موقع بالأمازون.

وتعد التماسيح من أقدم الكائنات الموجودة على سطح الأرض، وهي من الزواحف "ذوات الدم البارد"، ويقدّر علماء وجود 23 نوعا منها حول العالم.