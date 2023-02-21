روسيا: أمريكا لم تبلغنا بزيارة بايدن لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جهاز الأمن الروسى، لم يتم تقديم ضمانات أمنية لبايدن قبل زيارته كييف، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وصل أمس الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية - الأوكرانية".