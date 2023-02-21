«القاهرة الإخبارية»: أزمة الطاقة تنتظر أوروبا فى الشتاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "حزم متتالية من العقوبات الأوروبية على موسكو طالت تداعياتها القارة العجوز، وسط مخاوف متجددة من نقص إمدادات الطاقة".

وأضاف: "حالف الحظ أوروبا خلال الشتاء الحالى فى ظل طلب ضعيف على الطاقة مع اعتدال الطقس وانخفاض الاستهلاك بالصين للمرة الأولى منذ 40 عاما، إلا أن دوام الحال من المحال، إذ حذرت وكالة الطاقة الدولية أوروبا من شتاء أشد قسوة العام المقبل، لا سيما إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز بالكامل مع ارتفاع استهلاك الطاقة فى بكين".

وتابع: "المشهد الأوروبى ازداد تعقيدا حيث أصبحت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء فى العام الماضى للمرة الأولى منذ عام 1980، بسبب العقوبات الغربية على روسيا".

واستطرد: "على وقع العقوبات الغربية سجلت شركة المرافق الكهربائية الفرنسية العام الماضى أسوأ خسارة لها منذ أكثر من عقدين، وقدرت بنحو 17 مليارا و900 مليون يورو".

وأوضح التقرير: "وكالة الطاقة الدولية أكدت أن القارة العجوز بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة لمساعدتها على تجاوز الشتاء المقبل بأمان، مشيدة بالتمديد المؤقت للمحطات النووية فى ألمانيا".