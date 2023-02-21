بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة «ستارت»

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية "البرلمان بمجلسيه"، اليوم الثلاثاء - إن "حلف شمال الأطلسى يتضمن دولا ذات ترسانة نووية، ليس فقط الولايات المتحدة، بل أيضا بريطانيا وفرنسا، وهذه الترسانة موجهة ضد روسيا"، مشيرا إلى أن بلاده تضع ذلك فى الاعتبار فى الظرف الراهن.

وأضاف الرئيس الروسى: "نحن نعلق مشاركتنا فى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية والهجومية (ستارت ــ 3) مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنه فى حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل، أن أى حديث عن الإخلال بنظام الردع النووى من جانب روسيا غير صحيح".