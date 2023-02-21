بوتين: الغرب هو المسؤول عن التصعيد فى أوكرانيا.. ومن المستحيل هزيمة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما" أن النخب الغربية هى المسؤولة عن التصعيد فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرب يسعى لصرف الانتباه عن فضائح الفساد والمشكلات الأخرى، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع بوتين، بأن: "الجبهة الداخلية فى روسيا تفهم ما نواجهه من أخطار، إلا أن معظم أبناء شعبنا أيدوا تصرفاتنا للدفاع عن دونباس، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل عودة السلام إلى أراضينا".

وفيما يخص المناطق الأوكرانية المنضمة حديثا لروسيا، قال بوتين، إن الأقاليم الروسية تقدم دعما للمناطق الجديدة المنضمة إلينا، كما أن بحر آزوف أصبح روسيًا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.