العالم اليوم - بوينغ: سوق الدفاع ستنمو بقوة خلال الـ 10 سنوات المقبلة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:22 مساءً - توقع نائب رئيس شركة بوينغ لتطوير الأعمال الدولية، فينس لوغسدون، أن تنمو سوق الدفاع بقوة خلال العشر سنوات المقبلة، مقدرا حجم هذه السوق في الوقت الحالي بنحو 2.8 تريليون دولار.

وقال لوغسدون في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج"، على هامش مشاركته في معرض "آيدكس 2023"، في أبوظبي، إن الشرق الأوسط سوق استراتيجي لشركة "بوينغ"، وإن منتجات الشركة متوفرة في كل المنطقة، وتعد العمود الفقري للأمن الدفاعي بها.

"نحن فخورون جدا بمنتجاتنا، ومن ضمنها شينوك، وهي طائراتنا العمودية الثقيلة، كما أن لدينا الطائرات العمودية الهجومية، الأباتشي، في كل المنطقة، وC17، والتي هي أيضا طائرة النقل العسكري الثقيل، التي تبلي بلاء حسنا في المنطقة، والتي تقاد بها عمليات إنسانية أو عمليات النقل الثقيلة الأخرى"، بحسب ما قاله لوغسدون.

وأشار إلى التعاون الكبير بين "بوينغ" وعدة دول في المنطقة ومن بينها الإمارات ومصر وقطر.

وقال نائب رئيس شركة بوينغ لتطوير الأعمال الدولية، إن الشركة لديها شراكة مهمة مع "ناسا" الأميركية، وأن الشركة تتعاون مع وكالة الفضاء ضمن مشروع "أرتيميس" من أجل إيصال البشر إلى القمر مرة أخرى، ثم السفر إلى الفضاء العميق، وربما إرسال البشر إلى المريخ، على حد قوله.

"أحد الأشياء، وأظن أنه أكبرها فيما يخص الاستدامة هو أن نستمر في تحديث الطائرات، ونوفر طائرات جديدة، فكلما كانت الطائرة جديدة كانت الطائرة مستدامة، وفعالة في التشغيل خلال ذلك المسار. نحن نعمل بجد على ذلك"، بحسب ما قاله لوغسدون.

وأضاف: "نحن نعمل على ذلك أيضا مع البحرية الأميركية في ما يخص إف 18، ونحن الآن نجري تجارب بوقود مستدام، والأمر يسير على ما يرام. كما أننا نعمل مع سلاح الجو الأميركي ونجري دراسات على سي 17، لنشغلها بالوقود المستدام.. نعتقد أنه خلال العشر أو العشرين سنة المقبلة، سيصبح هذا الأمر مهما للغاية، وأعتقد أنه سيصبح طبيعيا للجيل القادم من الوقود".