العالم اليوم - وسط زلزال هاتاي.. فيديو لولادة طفلة سورية بمستشفى ميداني

انتم الان تتابعون خبر وسط زلزال هاتاي.. فيديو لولادة طفلة سورية بمستشفى ميداني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:22 مساءً - على وقع الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية، يوم الإثنين، وضعت سيدة سورية مولودتها في شهرها الثامن من الحمل، بمستشفى ميداني بأنطاكيا.

وأصيبت السيدة بالذعر عند وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس "ريختر" بمدينة أنطاكيا، الأمر الذي جعل زوجها يطلب المساعدة الطبية من فريق إسعاف كان قريبا منه.

وحسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، فإن السيدة نقلت على الفور لمستشفى ميداني قريب، حيث أجريت لها عملية توليد عاجلة بغرفة خاصة تم إعدادها بشكل سريع.

وأظهر مقطع فيديو الكادر الطبي الذي أشرف على ولادة الطفلة، وهم يضعونها في حضانة خاصة، لنقلها مع والدها إلى المدينة الطبية في أضنة.

وكان زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 قد ضربا ولاية هاتاي جنوب تركيا، يوم الإثنين، وتسببا بمصرع 3 أشخاص وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة.