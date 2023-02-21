العالم اليوم - مغامرة محمد النني مستمرة.. "مدفعجي" للعام الثامن

انتم الان تتابعون خبر مغامرة محمد النني مستمرة.. "مدفعجي" للعام الثامن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:22 مساءً - لعام ثامن، سيستمر النجم المصري محمد النني في صفوف أرسنال الإنجليزي، بعد الإعلان عن تجديد عقده مع النادي اللندني لعام إضافي.

وأعلن نادي أرسنال تجديد عقد النني لعام إضافي، حتى صيف 2024، بعد أن كان عقده الحالي ينتهي صيف 2023.

وبذلك سيقضي محمد النني 8 أعوام ونصف في صفوف أرسنال، بعد أن انتقل للنادي في يناير 2016، قادما من بازل السويسري.

وخلال هذه المدة، خاض النني تجربة واحدة خارج أرسنال، مع صفوف بيشكتاش التركي، موسم 2019-2020.

ولم يخض النني سوى 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، أغلب مشاركاته جاءت كبديل، وسيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بالركبة.