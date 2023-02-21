العالم اليوم - الهواتف الذكية توثق الحرب الأوكرانية.. ما هي سبل الحماية؟

انتم الان تتابعون خبر الهواتف الذكية توثق الحرب الأوكرانية.. ما هي سبل الحماية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:22 مساءً - كل هاتف من ملايين الهواتف الذكية في أوكرانيا تُسجل الأصوات وتُوثق، بميكروفوناتها وكاميراتها، الأحداث على الأرض بالصور والفيديوهات.

كما أنها عبارةٌ عن مستشعرات قادرة على توفير بيانات عن المكان والزمان تخدُمُ الأهدافَ العسكرية للحرب بمشاركة مُستخدِميها عن قصد أو عن غير قصد.

وقد أتاح التوثيقُ الرقمي عبر الهواتف الذكية لمنظمة "Mnemonic" غيرِ الربحية ومقرُّها برلين، توثيقَ أكثرَ من مليونيْنِ وثمانِي مئةِ مادةٍ رقميةٍ منذ بداية الحرب في أوكرانيا أي في أقلَّ من عام.

وكانت وسائلُ إعلامٍ تحدثت عن قتل عشراتِ الجنود الروس خلال هجوم أوكراني واحد بأربعةِ صواريخَ في مدينة ماكيفكا في ليلة رأس السنة الجديدة، فيما تكشفت معلوماتٌ تُظهر أن استخدامَ الجنود للهواتف الذكية سمح للمخابراتِ الأوكرانية بتحديد موقعهم واستهدافهم.

من هنا، يرى خبراءُ أن استخدام الهواتف الذكية في ساحة المعركة هو اختبارٌ أساسي للانضباط ويشكل تحدياً.

فضلا عن ذلك، تتيح الموادُّ التي تسجلها الهواتفُ الذكية للمحققين التدقيقَ فيها، بمساعدة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لتوثيق الانتهاكات.

لكن التوجيهات العسكرية تبقى واضحة بحظر استخدام هذه الهواتف في مواقع القتال، نظرا إلى أن ذلك يقدم عوْنا للطرف الآخر في الحرب ويُعرض الجنود على الأرض لخطر كبير.

وللحديث عن الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي، خالد حمادة، لـ"دوت الخليج":